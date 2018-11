Portugal/Angola

O jornalista angolano Rafael Marques defende que Portugal foi "cúmplice" da pilhagem aos angolanos e também tem dívidas para com Angola, defendendo a criação de uma comissão "para avaliar os casos de corrupção" envolvendo os dois países.

"Acredito que esta visita poderá sanar muitos diferendos existentes entre os dois países, mas os principais diferendos foram resultantes da cumplicidade entre os dois governos no saque dos bens angolanos", comentou Rafael Marques, também fundador do portal de investigação Maka Angola, a propósito da visita oficial a Portugal do Presidente angolano, João Lourenço, de 22 a 24 de novembro.

Rafael Marques espera que "desta vez" as relações "sejam baseadas no interesse dos angolanos, que têm sido os mais prejudicados" pelo comportamento que diz ter caracterizado até agora a relação entre os dois países, assente na exploração das riquezas angolanas, "não para promover o desenvolvimento do país, e sim para sacar o que lá havia".