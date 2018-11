Actualidade

O artista Alexandre Estrela vai expor, na delegação da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, seis das suas obras, entre as quais algumas nunca mostradas em público, na mostra "Metal Hurlant", a decorrer de março a junho de 2019.

Depois de expor no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, no Museu Rainha Sofia, em Madrid, e no Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia (M HKA), o artista português, que explora a difusão da imagem através de diversos meios, terá, a partir de março, uma exposição patente na Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, intitulada "Metal Hurlant".

Em comunicado de imprensa, a delegação da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, explica que a exposição de Alexandre Estrela será composta por "seis obras recentes" e que o suporte principal será o vídeo, com "um peso evidente no sentido da escultura".