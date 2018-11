Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou numa entrevista à agência Efe publicada hoje que as relações entre Portugal e o Brasil não se vão alterar depois da vitória de Jair Balsonaro nas eleições presidenciais naquele país sul-americano.

"Independentemente de quem governa em Portugal ou quem presida no Brasil, a relação entre os nossos países é uma relação que está unida pela história", disse Costa, quando questionado sobre o impacto nas relações bilaterais com a chegada de Bolsonaro à presidência brasileira.

O chefe do governo português, que realçou os laços culturais, económicos e familiares que os dois países partilham, lembrou que a relação "nunca variou com a mudança de regime político, e muito menos com a mudança de governo em Portugal ou de presidente no Brasil".