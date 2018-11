Acidente/Borba

As autoridades estiveram hoje de manhã a fazer uma "avaliação no terreno" sobre as condições de segurança para o resgate das vítimas do deslizamento de terras para uma pedreira, em Borba, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o objetivo é "haver condições de segurança" para a realização das operações de resgate das vítimas.

Fontes das GNR e dos bombeiros adiantaram também à Lusa que, durante a madrugada de hoje, se registaram novos deslizamentos de terras no local, por os terrenos estarem "instáveis".