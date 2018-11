Actualidade

O diretor para África do Instituto Real de Relações Internacionais britânico (Chatham House) considerou hoje que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) devia fazer mais para a Guiné Equatorial a acabar com a pena de morte.

"A entrada na CPLP era uma prioridade política do Presidente Obiang, e espero que os bons ofícios do direção da CPLP e dos membros da CPLP possam encorajar o país a cumprir os compromissos que assumiu", respondeu Alex Vines, quando questionado pela Lusa sobre se a CPLP devia fazer mais para pressionar o país a acabar com a pena de morte.

"A pena de morte é um compromisso óbvio que podia ser facilmente garantido, já o ensino do português é menos urgente", acrescentou o investigador, que esteve em Lisboa a participar na conferência 'Angola: Que mudança?', organizado pela União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA) e pelo Clube de Lisboa.