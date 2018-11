Acidente/Borba

Um homem de 85 anos está dado como desaparecido em Alandroal, no distrito de Évora, podendo ser uma das vítimas do deslizamento de terras para uma pedreira em Borba, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte do Comando Territorial de Évora, a participação do desaparecimento do homem foi dada na segunda-feira à GNR pela mulher, que indicou que o marido se deslocou no seu automóvel, nesse dia, a Vila Viçosa.

A fonte da GNR adiantou à Lusa que a guarda continua a fazer averiguações no sentido de apurar a existência de outros desaparecidos, alegadamente de uma carrinha, que também terá sido arrastada para dentro da pedreira.