Actualidade

A produção de vinho deverá ser este ano a mais baixa das últimas duas décadas, devido ao "calor excessivo" de agosto, com o INE a estimar uma quebra de 20% para 5,2 milhões de hectolitros.

"As condições meteorológicas de agosto foram determinantes e verificou-se que o calor excessivo causou escaldões nos bagos, embora com reflexos distintos em função da casta, da exposição e da idade da vinha", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas previsões agrícolas hoje divulgadas.

Segundo o instituto, "excetuando no Algarve (aumento superior a 5%) e no Alentejo (produção semelhante a 2017), todas as regiões vitivinícolas deverão registar menos produção, prevendo-se uma redução global de 20%, para os 5,2 milhões de hectolitros, a menor das últimas duas décadas".