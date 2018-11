Actualidade

O governador do Banco de Moçambique (BM), Rogério Zandamela, comparou hoje a "ataques cibernéticos" as ações da empresa portuguesa Bizfirst, que culminaram num apagão da banca eletrónica do país.

"Quando nos apercebemos dos ataques cibernéticos de natureza Bizfirst, dissemos: pensando bem, são coisas de jogo de força entre as partes, a tentar tirar vantagem, e o que fizemos foi instruir os colegas do BM para começar a trabalhar num plano de contingência", referiu Rogério Zandamela.

O governador falava hoje no parlamento moçambicano e fazia alusão a uma série de falhas ocorridas na rede de caixas automáticas e terminais de pagamento da Sociedade Interbancária de Moçambique (Simo), antes de a Bizfirst desligar o sistema, na sexta-feira.