A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) disse hoje que o ministério da Saúde se esqueceu de incluir a nova maternidade de Coimbra no Orçamento do Estado para 2019, situação que classificou de inaceitável.

Em comunicado enviado à agência Lusa, Carlos Cortes, presidente da SRCOM, alerta para a ausência de investimento na nova maternidade na proposta do OE para 2019, defendendo a obra face ao "colapso" das duas atuais maternidades existentes na cidade.

"É grave e estranho este esquecimento, há aqui um sentimento de logro. Por um lado, pede-se que se discuta a maternidade, havendo até a promessa do anterior ministro da Saúde [Adalberto Campos Fernandes], feita em Coimbra, para a sua construção. Por outro, agora, não existem verbas no Orçamento 2019 para o lançamento da obra", denuncia Carlos Cortes.