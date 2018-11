Actualidade

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em forte baixa no início da sessão, com maiores quedas no setor tecnológico e com a Apple a recuar cerca de 3%.

Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 2,07% para 24.499,31 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 2,40% para 6.860,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 1,18% para 2.658,99 pontos.