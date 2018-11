Acidente/Borba

O ministro da Economia, Pedro Siza Viera, garantiu hoje que será aberto um inquérito ao sucedido no acidente ocorrido na segunda-feira em Borba, no distrito de Évora, e apresentou condolências às famílias das vítimas.

"Trata-se de uma situação em que têm de ser apuradas as responsabilidades. Será aberto o devido inquérito. Como sabem, é uma estrada municipal relativamente à qual é preciso também apoiar a recuperação, mas é um tema que nos condói a todos", afirmou em declarações aos jornalistas.

Pedro Siza Viera falava em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, à saída de uma reunião com os presidentes das comunidades intermunicipais da Beira Baixa e das Beiras e Serra da Estrela e na qual também estiveram presentes o primeiro-ministro e o ministro do Planeamento e Infraestruturas.