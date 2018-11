Actualidade

Angola regista uma média diária de 15 denúncias de casos de transmissão dolosa do VIH, situação que o secretário executivo da Rede Angolana das Organizações e Serviços da Sida (ANASO) considerou hoje como "preocupante".

António Coelho falava à margem do 'workshop' de Validação do Relatório da Avaliação do Ambiente Jurídico-legal do VIH/SIDA, que hoje arrancou em Luanda, e vai decorrer até quinta-feira, organizado pelos ministérios da Saúde e da Justiça e Direitos Humanos de Angola, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

António Coelho indicou que o nível de estigma e de discriminação na sociedade angolana é muito alto, salientando que os últimos estudos apontam que mais de 33% da população discrimina a pessoa com VIH.