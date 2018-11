Actualidade

Dois trabalhadores humanitários congoleses foram mortos na semana passada por homens armados em Tanganyika, local de um dos conflitos mais esquecidos na República Democrática do Congo (RDCongo), anunciou hoje a imprensa local.

"Nós estamos devastados em confirmar a trágica perda dos nossos dois funcionários", divulgou Mike Meyers, presidente do conselho de administração da organização não-governamental (ONG) americana Food for the Hungry (FH), em comunicado.

Os dois trabalhadores estavam a regressar ao seu local de trabalho na manhã de quinta-feira [15 de novembro], quando foram atacados por indivíduos armados que os atacaram na estrada, explicou Mike Meyers.