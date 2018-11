Acidente/Borba

Dois mortos confirmados e três homens desaparecidos, que as autoridades suspeitam terem sido vítimas do deslizamento de terras para uma pedreira, em Borba, é o balanço do acidente feito pela GNR à agência Lusa às 18:00 de hoje.

Segundo a fonte do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana (GNR), os dois mortos confirmados, operários da empresa que explora a pedreira, são um homem de 50 anos, que residia em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, e outro de 57 anos, que morava em Vila Viçosa, no distrito de Évora.

O corpo de uma das duas vítimas mortais confirmadas foi retirado hoje à tarde da pedreira, quase 24 horas depois do acidente, segundo disse à Lusa fonte dos bombeiros.