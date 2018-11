Actualidade

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa garantiu hoje o apuramento para o Europeu por equipas de 2019, apesar de ter perdido por 3-1 frente à Áustria, em Vila Nova de Gaia.

O vice-campeão em título precisava de apenas um ponto para assegurar a qualificação para Nantes, em França, o que acabou por conseguir através de Marcos Freitas, 16.º do ranking mundial, com triunfo por 3-1 sobre Stefan Fegerl (n.º 67).

O madeirense impôs-se pelos parciais de 11-9, 11-7, 9-11 e 11-7, reduzindo na altura a desvantagem lusa no encontro para 2-1, num encontro em que Portugal não contou com os atletas olímpicos Tiago Apolónia, dispensado por estar a competir no Japão, e João Monteiro, a recuperar de lesão.