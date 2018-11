Actualidade

A presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE) defendeu hoje a criação de uma instituição responsável pela avaliação e revisão "regular, periódica e sistemática" dos programas de todas as disciplinas.

"Deveria haver uma instituição, um órgão ou um departamento que se dedicasse por inteiro ao desenvolvimento curricular e, de maneira periódica, apreciasse todos os programas de todas as disciplinas, de todos os anos e pudesse adequar aos avanços da ciência, às mudanças sociais e às dificuldades reveladas pelos alunos", defendeu Maria Emília Brederote Santos à agência Lusa, no âmbito do relatório Estado da Educação 2017, hoje divulgado.

Esta é uma das recomendações que a presidente destaca depois de uma avaliação ao Estado da Educação pelo CNE.