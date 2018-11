Actualidade

O maior partido da oposição timorense, Fretilin, acusou hoje o Governo de "não ter competência para assuntos de administração" com "falhanços e atrasos" na preparação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, atualmente em discussão no Parlamento.

"A bancada parlamentar da FRETILIN, e todo o povo, não pode aceitar o que está a acontecer, pois demonstra claramente a incompetência do primeiro-ministro e do seu Governo", considerou a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), em comunicado.

"A incompetência do Governo tem grande impacto no serviço do Parlamento Nacional, porque dificulta aos deputados fazerem uma análise profunda à proposta de OGE 2019. A incompetência do Governo tem impacto negativo para o povo e para o funcionamento do Estado", sustentou.