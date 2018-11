Actualidade

O regulador da concorrência indonésio anunciou que vai investigar a fusão anunciada entre duas transportadoras aéreas do país, operação que vai criar um monopólio nas viagens para Timor-Leste, foi hoje noticiado.

De acordo com o jornal Jakarta Post, a Comissão de Supervisão da Concorrência Empresarial (KPPU) indonésia está preocupada que a fusão entre a transportadora aérea de baixo custo Citilink, que pertence à companhia indonésia Garuda, e a Sriwijaya reduza "ainda mais" a concorrência nesta atividade.

Com esta fusão, o grupo Garuda passa a controlar 46% do mercado, depois do Lion Air Group, que detém uma fatia de 51%.