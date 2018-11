Actualidade

A guerrilha colombiana do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou na terça-feira que nomeou o principal líder, atualmente em Cuba, como negociador para os diálogos de paz com o Governo, que já exigiu a sua detenção.

Numa carta enviada ao alto comissário para a Paz Miguel Ceballos, o grupo rebelde informou que "Gabino", como é conhecido, é agora um membro da delegação nos diálogos de paz. A carta data de 10 de novembro e foi mais tarde publicada na rede social Twitter.

O Escritório do Alto Comissariado para a Paz confirmou a nomeação por parte do ELN, mas garantiu que a aprovação da mesma é "um poder exclusivo" do Presidente da Colômbia, Iván Duque.