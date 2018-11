Actualidade

Lisboa é hoje o palco da gastronomia ibérica, acolhendo, pela primeira vez, o anúncio da edição do próximo ano do Guia Michelin Espanha e Portugal, com os restaurantes lusos a esperar "um crescimento", segundo a organização.

A Michelin ibérica já adiantou que serão entregues "mais de 20" primeiras estrelas a outros tantos restaurantes espanhóis e portugueses, e em locais "que não são polos de população muito importantes", disse o diretor de comunicação da empresa, Ángel Pardo, citado pela agência espanhola Efe, a propósito das novidades do guia, considerado uma referência mundial na qualificação da restauração.

Para Portugal, será "um ano de crescimento", o que é "importante, porque não há estagnação", referiu Pardo, que indicou que "crescerá Lisboa, mas também há algumas localidades que atraíram a atenção" dos inspetores.