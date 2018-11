Actualidade

Um grupo de homens armados raptou na terça-feira uma jovem italiana na costa do Quénia, num ataque que deixou pelo menos cinco feridos, anunciou hoje a polícia do país.

De acordo com o chefe de polícia Joseph Boinnet, o ataque foi realizado por um grupo de homens armados que começou "a disparar indiscriminadamente" por volta das 20:00 (17:00 em Lisboa) no centro comercial de Chakama, no condado de Kilifi, na costa do Quénia.

O responsável afirmou que a mulher já foi identificada como sendo uma voluntária no país, de 23 anos. O motivo do ataque e a identidade dos atacantes não são conhecidos, acrescentou.