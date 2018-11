Actualidade

As caixas automáticas, pontos de pagamento e cartões dos bancos moçambicanos vão voltar a funcionar a partir de hoje, depois do apagão registado desde sexta-feira, anunciou o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

"Encontrou-se uma solução imediata" e "a situação está normalizada", referiu o governante, durante uma intervenção a abrir a sessão de perguntas ao Governo, marcada para hoje, no plenário da Assembleia da República, em Maputo.

"Desde as primeiras horas do dia de hoje começaram a entrar em funcionamento as ATM e POS [pontos de venda] ligadas à rede Simo", Sociedade Interbancária de Moçambique, disse, sem esclarecer qual a solução encontrada.