Borba/Acidente

As operações na pedreira atingida pelo deslizamento de terras e pelo colapso do troço da estrada que liga Borba a Vila Viçosa estão a ser retomadas hoje de manhã depois de suspensas na terça-feira, segundo a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa cerca das 07:30, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, disse que as operações foram suspensas na terça-feira, destacando que as operações estiveram suspensas durante a noite.

"Durante a noite não houve desenvolvimentos. Hoje de manhã, o mais cedo possível, vão ser iniciadas as operações. Hoje as condições meteorológicas estão mais favoráveis do que na terça-feira, dia em que se registou chuva intensa e vento forte", disse.