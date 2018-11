Portugal/Angola

As três principais forças políticas angolanas consideram a deslocação do Presidente angolano, João Lourenço, a Portugal uma oportunidade para reforçar as relações de cooperação entre os dois países, com vantagens mútuas.

O Presidente angolano realiza de 22 a 24 deste mês a sua primeira visita oficial a Portugal na qualidade de chefe de Estado de Angola, empossado em setembro de 2017, que acontece após a deslocação a Luanda, em setembro último, do primeiro-ministro português, António Costa.

Sobre a deslocação, a vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, disse que é um momento para os dois países passarem em revista as suas relações de cooperação.