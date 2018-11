Actualidade

Seul fechou hoje as portas de uma fundação financiada por Tóquio para apoiar mulheres sul-coreanas escravas sexuais do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial, ampliando as divergências diplomáticas entre os dois países.

Em comunicado, o Ministério do Género e da Igualdade sul-coreano anunciou que vai começar em breve o desmantelamento da chamada "Fundação para a Reconciliação e Reparação".

O encerramento formal da instituição, que de facto já não operava, na sequência do desacordo diplomático entre a Coreia do Sul e o Japão, não prevê qualquer destino dos cerca de sete milhões de euros doados pelo Governo nipónico em 2015.