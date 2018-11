Actualidade

Vários espaços da zona da Avenida da Liberdade, em Lisboa, acolhem, na sexta e no sábado, concertos de artistas e bandas como Johnny Marr, Jungle ou Conan Osiris, no âmbito do festival de música Super Bock em Stock.

Entre as 12 salas que acolhem concertos deste festival estão o cinema São Jorge, os teatros Capitólio e Tivoli, o Coliseu dos Recreios, o Maxime (que reabriu recentemente como restaurante e bar, num edifício convertido num hotel), o Palácio Foz e a Casa do Alentejo.

Pelo Coliseu dos Recreios passam, na sexta-feira, Manuel Fúria e os Náufragos com convidados, Johnny Marr e Capitão Fausto, e, no sábado, Still Corners, U.S. Girls e Jungle.