Actualidade

A empresa para quem trabalham os estivadores do porto de Setúbal em greve desde o início do mês concorda com o Governo, que pede urgência na redução de trabalhadores precários neste setor, mas diz que só pode contratar 30 funcionários.

Numa reação à carta enviada pela ministra do Mar ao IMT - Instituto de Mobilidade e Transportes e à Administração dos Portos de Setúbal e Lisboa (APSS), em que Ana Paula Vitorino exige alterações na estrutura das relações de trabalho existentes, a Operestiva diz que, nesta fase, apenas pode suportar contratar um terço dos trabalhadores eventuais.

"Temos um número elevado de trabalhadores eventuais que nos mostraram que gostariam de integrar os quadros da empresa e, como temos dito publicamente, estamos a trabalhar nesse sentido, e já propusemos há mais de um mês contratar 30 pessoas", disse à Lusa Diogo Marecos, presidente da Operestiva.