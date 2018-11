Actualidade

A azinheira secular do Monte do Barbeiro, com 150 anos, é a árvore portuguesa do ano, que vai representar o país no concurso europeu Tree of the Year, foi hoje anunciado.

A árvore está situada em Mértola, no Alentejo, e foi a mais votada entre as 29 candidaturas, sendo a sua grandiosidade descrita pela sua sombra.

"Sentarmo-nos debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a sua tranquilidade", lê-se no 'site' onde as votações decorreram até terça-feira.