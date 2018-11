Actualidade

O Governo de Macau admitiu hoje que as receitas do jogo em 2019 vão ser menores do que em 2017 e previsivelmente em 2018, não ultrapassando os 260 mil milhões de patacas (28,1 mil milhões de euros).

O secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, disse na Assembleia Legislativa que o Governo de Macau prevê que a receita bruta do jogo em 2019 seja de 260 mil milhões de patacas, ou seja, que as concessionárias arrecadem 21,67 mil milhões de patacas por mês.

A Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos tinha registado em 2017 receitas do jogo na ordem dos 265,7 mil milhões de patacas, sendo que em 2018 esse valor está praticamente garantido, quando falta ainda contabilizar dois meses.