Actualidade

A presidente da Shell Austrália disse hoje que a venda a Timor-Leste da participação da empresa no consórcio do Greater Sunrise ocorre no "momento certo", reiterando apoio à opção timorense de levar o projeto para a costa sul.

"Desde que fizemos a primeira prospeção em 1974 nesta reserva que houve muitas versões de opções de desenvolvimento, para conseguir um resultado económico", disse Zoe Yujnovich, em declarações à Lusa na ilha indonésia de Bali.