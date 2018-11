Actualidade

A OCDE advertiu hoje que a economia mundial alcançou o seu pico em 2018 e iniciará no próximo ano uma desaceleração como consequência das tensões comerciais e da subida dos preços do petróleo.

O panorama traçado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no seu relatório semestral hoje divulgado situa em 3,7% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2018, inalterado face ao valor divulgado em setembro, mas baixa em duas décimas para 2019, para 3,5%, o mesmo valor que indica para 2020.

A organização admite que, ainda que as condições de mercado continuem a melhorar, "com a taxa de desemprego da OCDE agora no seu nível mais baixo desde 1980", o crescimento do investimento e do comércio foi mais suave do que o esperado.