Actualidade

Portugal continua a integrar a lista dos Estados-membros que apresentam desequilíbrios macroeconómicos e devem ser sujeitos a análises aprofundadas em 2019, segundo o Relatório sobre o Mecanismo de Alerta (RMA), hoje divulgado pela Comissão Europeia.

No caso de Portugal - e segundo o RMA - no âmbito do "pacote de outono do semestre europeu", Bruxelas destaca questões relacionadas com a posição de investimento internacional líquido, salientando que "os riscos são limitados".

A Comissão Europeia "não considera necessário nesta fase realizar uma análise aprofundada no contexto do procedimento por défice excessivo (PDM)".