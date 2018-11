Acidente/Borba

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, revelou ter acionado hoje o Plano Municipal de Emergência, na sequência do deslizamento de terras para pedreiras e o colapso do troço de uma estrada, com vítimas mortais.

O autarca disse que, de acordo com "as instruções recebidas" por parte do comandante distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro, a câmara "irá acionar, a partir deste momento [cerca das 12:00], o Plano Municipal de Emergência".