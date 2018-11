OE2019

O comissário europeu dos Assuntos Económicos admitiu hoje que o desempenho da economia portuguesa volte a superar as previsões de Bruxelas e garantiu que ficará "encantado" se o primeiro-ministro e seu "bom amigo" António Costa tiver o prazer de voltar a "tweetar".

Na conferência de imprensa de apresentação dos pareceres da Comissão Europeia sobre os planos orçamentais dos países da zona euro para 2019, Pierre Moscovici "desdramatizou" a apreciação de que o plano orçamental de Portugal apresenta um "risco de incumprimento", preferiu realçar o "imenso" que o país tem feito nos últimos anos, e admitiu até que António Costa volte a ter razão, quando sustenta que o Governo tem sempre provado a Bruxelas que as suas previsões eram mais acertadas do que as dos serviços da Comissão.

"Ficarei encantando se Portugal acabar por fazer melhor, como já aconteceu no passado, do que aquilo que atualmente prevemos, e o meu bom amigo António Costa tenha então o prazer de 'tweetar' outra vez. Eu saudaria isso. E pode acontecer", declarou Moscovici.