Actualidade

O ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos disse hoje que deixou um orçamento de Estado pronto para o atual chefe de Estado, João Lourenço, mas este preferiu elaborar um novo documento, atrasando o processo habitual.

"A nova equipa [de Governo] não quis o Orçamento Geral de Angola (OGE) e alterou a proposta, que só veio a ser aprovada em março de 2018", afirmou José Eduardo dos Santos, numa declaração hoje aos jornalistas, sem direito a perguntas.

Uma adenda introduzida em 2012 - na presidência de José Eduardo dos Santos - à Lei do Orçamento Geral do Estado angolano permite o alargamento do período para apresentação da proposta até ao ano subsequente, em ano de eleições.