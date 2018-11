CORREÇÃO

(Corrige no quarto parágrafo as intervenções na Assembleia da República, que estarão a cargo do Presidente da República de Angola e do presidente do parlamento português)

O Presidente angolano é esperado esta tarde em Lisboa para uma visita de três dias a Portugal, que inclui, além da capital, o Porto e a base naval do Alfeite, e encontros com governantes e com a comunidade angolana.

De acordo com o programa, a que a Lusa teve acesso, a visita oficial de João Lourenço começa na quinta-feira em Belém, com cerimónias militares e a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, antes de uma visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos.