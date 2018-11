Actualidade

O presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso, alertou hoje publicamente para uma situação de "perigo iminente" na EN103, na zona de Louredo, naquele concelho, decorrente da derrocada, há meses, do muro de suporte da via.

"A derrocada registou-se já há largos meses, uma parte da estrada abriu, mas até agora a única coisa que as Infraestruturas de Portugal (IP) fizeram foi colocar alguma sinalização de perigo no local. De resto, rigorosamente nada mais foi feito", disse o autarca à Lusa.

Contactada pela Lusa, fonte da IP disse que a obra de reparação terá início na próxima semana.