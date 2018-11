Actualidade

O ministro da Educação contestou hoje que a existência do 2.º ciclo tenha um impacto na "cultura de retenção", defendendo que mudanças nos ciclos de ensino necessitam primeiro de "discussões alargadas" e experimentação.

As declarações do ministro Tiago Brandão Rodrigues surgem na sequência da posição da presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Emília Brederode Santos, que defendeu que deveria ser repensada a existência do 2.º ciclo, lembrando que se trata de uma "originalidade portuguesa" e que "não é uma boa prática" tendo em conta o elevado número de reprovações.

O relatório Estado da Educação 2017, divulgado hoje pelo CNE, alerta para as dificuldades dos alunos nos anos de transição, apontando o dedo para o 2.º ciclo, que é composto por "um ano para entrar e outro para sair".