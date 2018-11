Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a subir 0,63% para 4.859,96 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram com subidas mais expressivas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, oito desceram e uma ficou inalterada. A Galp destacou-se com um ganho de 2,98% para 14,88 euros.

No resto da Europa, Frankfurt avançou 1,61%, Londres somou 1,47%, Milão 1,41%, Madrid 1,06% e Paris 1,03%.