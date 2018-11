Actualidade

A colheita na Região Demarcada do Douro foi de 197.077 pipas de vinho na vindima de 2018, o que representa menos 15,1% relativamente ao ano passado, segundo dados provisórios do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

De acordo com o instituto público, com sede em Peso da Régua, distrito de Vila Real, os produtores da mais antiga região demarcada do mundo declararam este ano uma colheita de 197.077 pipas de vinho (550 litros cada pipa).

Comparativamente com o ano passado, o Douro produziu menos 15,1% pipas de vinho, uma quebra de produção que, no entanto, foi inferior à prevista antes da vindima. Em 2017, a colheita no Douro foi de 232.171 mil pipas.