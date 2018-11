Actualidade

O Governo do Sudão do Sul anunciou hoje que a assinatura de um acordo de paz em setembro ajudou a relançar o setor petrolífero do país, com a produção de 20.000 barris por dia em apenas dois meses.

O ministro do Petróleo do Sudão do Sul, Ezekiel Lol Gatkuoth, afirmou a centenas de investidores reunidos para uma conferência em Juba, capital do país, que o acordo assinado em 12 de setembro, em Adis Abeba, capital da Etiópia, impulsionou um aumento na produção, de 135.000 para 155.000 barris por dia.

"Queremos que o mundo saiba que o potencial é extremamente alto aqui. Agora que estamos em paz, vamos voltar para onde estávamos", frisou o ministro.