Actualidade

Os estivadores eventuais do Porto de Setúbal apelaram hoje à participação dos setubalenses no protesto contra a precariedade que terá lugar às 07:00 de quinta-feira junto ao terminal de embarque de automóveis do porto.

Segundo alguns estivadores do Porto de Setúbal, o protesto terá lugar a partir das 7:00, junto à entrada do terminal 'ro-ro', hora a que estará prevista a chegada de um navio para transporte de automóveis da Autoeuropa.

Um dos cerca de 90 trabalhadores eventuais que se recusam a comparecer ao trabalho, desde o passado dia 05 de novembro, disse à agência Lusa que os estivadores suspeitam de que a empresa de trabalho portuário Operestiva e demais entidades portuárias se preparam para os substituir por outros trabalhadores, já a partir de quinta-feira.