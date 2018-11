Actualidade

O euro recuperou hoje face ao dólar, após a publicação de dados económicos piores do que o previsto nos Estados Unidos, segundo analistas do mercado de divisas.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1396 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1372 dólares.

A valorização do euro ocorreu depois de o Departamento do Comércio ter divulgado que as encomendas de bens duradouros baixaram nos Estados Unidos 4,4% em outubro, mais do que era esperado.