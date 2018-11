Actualidade

O futebolista Jovane Cabral manifestou hoje a esperança de somar mais minutos na equipa do Sporting com a chegada do novo treinador Marcel Keizer e sonha ajudar o clube a ser campeão.

"Estamos a trabalhar para conseguir os objetivos, estamos focados", afirmou o jogador de origem cabo-verdiana, em declarações à margem de uma visita a uma escola na Amadora, na qual se fez acompanhar pelo seu companheiro de equipa Elves Baldé.

O atleta dos 'leões' falou do seu futuro na formação principal do Sporting, com a chegada do novo treinador, e afirmou que vai trabalhar para ter oportunidades na primeira equipa.