Sporting

Nuno Mendes, líder da Juventude Leonina e arguido no processo de investigação aos ataques ao plantel do Sporting em maio, disse hoje que as tochas atiradas na receção ao Benfica "não foram dirigidas a Rui Patrício".

Num comunicado publicado na sua página do Facebook, Mendes, mais conhecido por 'Mustafá', explica que as tochas "não foram dirigidas ao ex-guarda-redes [do Sporting] Rui Patrício, muito menos sob ordens de alguém".

"Em momento algum foi nosso objetivo atingir o nosso guarda-redes, ainda por cima num jogo tão importante como o que se iria disputar, sendo que a probabilidade de ser o Rui Patrício a estar naquela baliza na primeira parte do jogo era de 50%", refere.