Portugal/Angola

Um forte dispositivo de segurança marcou hoje a chegada do Presidente angolano, João Lourenço, a Lisboa, onde na quinta-feira inicia a sua primeira visita de Estado ao país, constatou a Lusa no local.

A chegada do chefe de Estado ao hotel no centro da capital portuguesa, onde ficará hospedado até domingo, ficou marcada por um forte aparato de segurança junto do estabelecimento. Pelas 17:30, cerca de duas dezenas de operacionais da Unidade Especial de Polícia (UEP) constituíam um dispositivo de segurança que bloqueou os acessos ao hotel, à chegada de João Lourenço.

Com o Presidente angolano chegou uma comitiva distribuída por cerca de 20 veículos de apoio.