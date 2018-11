Actualidade

A secretária de Estado do Turismo afirmou hoje em Lisboa que Portugal e Espanha constituem o maior destino turístico e gastronómico do mundo, salientando que os dois países "cada vez mais trabalham em conjunto" para se promoverem.

"Se juntarmos Portugal a Espanha, transformamo-nos no maior destino do mundo, turístico e também gastronómico, e esse é o exemplo que temos hoje aqui", afirmou Ana Mendes Godinho, na abertura da gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2019, que decorre pela primeira vez em Lisboa.

"É um momento muito especial, [a realização] da gala pela primeira vez em Portugal, porque mostra bem como cada vez mais Portugal e Espanha trabalham em conjunto a promoverem os seus recursos, história e cultura, e neste caso, a gastronomia", sustentou.