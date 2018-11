Actualidade

O Tribunal Judicial do Porto quer que a tutela esclareça com urgência se foi feito algum estudo sobre o "risco ambiental" e "risco toxicológico" às toneladas de resíduos depositados nas escombreiras das minas de São Pedro da Cova, Gondomar.

De acordo com cartas datadas de segunda-feira, às quais a agência Lusa teve acesso, as quais seguiram com a indicação "muito urgente", o tribunal exige saber junto do Ministério do Ambiente e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) se existe alguma "Análise Quantitativa de Risco Ambiental".

Ao longo de quase uma dezena de pontos, o tribunal onde corre o processo-crime sobre a deposição de toneladas de resíduos perigosos depositadas em S. Pedro da Cova em 2001/2002, descreve os critérios que considera que devem constar desse estudo que, a existir, quer que lhe seja enviado.