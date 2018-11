Actualidade

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) vai enviar na quinta-feira uma carta ao primeiro ministro a reivindicar aumentos salariais para todos os trabalhadores e o respeito pela lei da negociação coletiva, disse hoje fonte sindical.

"É imperativo aumentar os salários de todos os trabalhadores da Administração Pública e rever a Tabela Remuneratória Única de modo a corrigir as injustiças que se têm vindo a acentuar na presente legislatura", disse o secretário geral da FESAP, José Abraão, citando texto da carta à agência Lusa.

O sindicalista defendeu a necessidade de ser dada prioridade à negociação coletiva, "o que não tem acontecido com este Governo", e de ser respeitada a lei, que prevê que os aumentos salariais para a administração pública sejam negociados antes da aprovação do Orçamento do Estado.