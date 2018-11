Actualidade

O restaurante Alma, em Lisboa, conquistou a segunda estrela no Guia Michelin Espanha e Portugal 2019, que atribuiu ainda uma estrela a três restaurantes nacionais, incluindo o primeiro de cozinha japonesa, foi hoje anunciado na capital portuguesa.

O Alma, do português Henrique Sá Pessoa, que recebeu a primeira estrela na edição de 2017, alcança agora a segunda estrela ('uma cozinha excecional, vale a pena desviar-se'), anunciou a Michelin, durante a cerimónia de apresentação do guia ibérico de 2019, que decorre esta noite, pela primeira vez, em Lisboa.

"O Alma, situado no boémio e turístico Chiado, criou uma muito boa impressão junto dos inspetores. O 'chef' Henrique Sá Pessoa cativou-os com uma proposta muito técnica, divertida e repleta de matizes. Cada pedaço levou-os a viajar no tempo e no espaço, graças aos sabores tradicionais e autênticos, que transportam para paragens mediterrâneas ou de outras latitudes", refere a Michelin, no comunicado oficial distribuído durante a gala.